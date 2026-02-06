Рейтинг@Mail.ru
Экс-военный ВСУ рассказал о презрении к служащим с Донбасса в армии Украины
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:33 06.02.2026
Экс-военный ВСУ рассказал о презрении к служащим с Донбасса в армии Украины
Экс-военный ВСУ рассказал о презрении к служащим с Донбасса в армии Украины - РИА Новости, 06.02.2026
Экс-военный ВСУ рассказал о презрении к служащим с Донбасса в армии Украины
Уроженец Луганской области, проходивший обязательную военную службу в ВСУ, а ныне техник расчёта 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса... РИА Новости, 06.02.2026
специальная военная операция на украине
украина
луганская область
житомирская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
луганская область
житомирская область
Экс-военный ВСУ рассказал о презрении к служащим с Донбасса в армии Украины

РИА Новости: в ВСУ негативно относились к выходцам с Донбасса

БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Уроженец Луганской области, проходивший обязательную военную службу в ВСУ, а ныне техник расчёта 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ с позывным "Старый", рассказал РИА Новости о негативном отношении к выходцам с Донецкой и Луганской областей, а также о нацистских татуировках в украинской армии в 2006 году.
"Мы служили в Житомирской области, нам сразу начали задавать вопросы: "Откуда вы?". Мы ответили, что мы из Луганска. На что мы услышали ответы, что "кацапы приехали, москали приехали", - объяснил военнослужащий.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Экс-военный ВСУ сравнил подготовку солдат в ВС России и на Украине
12 декабря 2025, 02:00
По словам "Старого", украинское командование относилось ко всем в зависимости от региона происхождения.
"Ребят, которые были с западной Украины, центральной Украины, их ставили в лучшие места, в более лёгкие наряды. А вот людей из Донбасса, с юга Украины не сильно почитали", - подчеркнул военнослужащий.
"Старый" добавил, что ещё в 2006 году замечал в ВСУ проявления нацизма, которые украинские военачальники никак не пресекали.
"Были ребята, которые били татуировки с нацистской символикой, на что мы им задавали вопросы: "почему и зачем вы так делаете? У нас прадеды-деды воевали". На что они отвечали, что им так нравится", - уточнил военнослужащий.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Испанский экс-военный рассказал о зверствах ВСУ
26 января, 21:08
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛуганская областьЖитомирская областьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
