Экс-военный ВСУ рассказал о презрении к служащим с Донбасса в армии Украины

БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Уроженец Луганской области, проходивший обязательную военную службу в ВСУ, а ныне техник расчёта 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ с позывным "Старый", рассказал РИА Новости о негативном отношении к выходцам с Донецкой и Луганской областей, а также о нацистских татуировках в украинской армии в 2006 году.

"Были ребята, которые били татуировки с нацистской символикой, на что мы им задавали вопросы: "почему и зачем вы так делаете? У нас прадеды-деды воевали". На что они отвечали, что им так нравится", - уточнил военнослужащий.