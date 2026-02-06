https://ria.ru/20260206/armiya-2072594631.html
Экс-военный ВСУ рассказал о презрении к служащим с Донбасса в армии Украины
Экс-военный ВСУ рассказал о презрении к служащим с Донбасса в армии Украины
Экс-военный ВСУ рассказал о презрении к служащим с Донбасса в армии Украины
БЕЛГОРОД, 6 фев - РИА Новости. Уроженец Луганской области, проходивший обязательную военную службу в ВСУ, а ныне техник расчёта 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ с позывным "Старый", рассказал РИА Новости о негативном отношении к выходцам с Донецкой и Луганской областей, а также о нацистских татуировках в украинской армии в 2006 году.
"Мы служили в Житомирской области
, нам сразу начали задавать вопросы: "Откуда вы?". Мы ответили, что мы из Луганска
. На что мы услышали ответы, что "кацапы приехали, москали приехали", - объяснил военнослужащий.
По словам "Старого", украинское командование относилось ко всем в зависимости от региона происхождения.
"Ребят, которые были с западной Украины
, центральной Украины, их ставили в лучшие места, в более лёгкие наряды. А вот людей из Донбасса
, с юга Украины не сильно почитали", - подчеркнул военнослужащий.
"Старый" добавил, что ещё в 2006 году замечал в ВСУ
проявления нацизма, которые украинские военачальники никак не пресекали.
"Были ребята, которые били татуировки с нацистской символикой, на что мы им задавали вопросы: "почему и зачем вы так делаете? У нас прадеды-деды воевали". На что они отвечали, что им так нравится", - уточнил военнослужащий.