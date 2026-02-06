https://ria.ru/20260206/armeniya-2072760152.html
Парламентские выборы в Армении назначили на 7 июня
Президент Армении Ваагн Хачатурян официально утвердил 7 июня днем проведения парламентских выборов, сообщает в пятницу президентская пресс-служба. РИА Новости, 06.02.2026
