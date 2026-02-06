Рейтинг@Mail.ru
Парламентские выборы в Армении назначили на 7 июня
17:43 06.02.2026 (обновлено: 17:49 06.02.2026)
Парламентские выборы в Армении назначили на 7 июня
Президент Армении Ваагн Хачатурян официально утвердил 7 июня днем проведения парламентских выборов, сообщает в пятницу президентская пресс-служба. РИА Новости, 06.02.2026
Парламентские выборы в Армении назначили на 7 июня

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Армении. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 фев -РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян официально утвердил 7 июня днем проведения парламентских выборов, сообщает в пятницу президентская пресс-служба.
"Назначить очередные парламентские выборы на 7 июня 2026 года", - говорится в указе, текст которого размещен на сайте президента.
Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян сообщил, что выборы пройдут 7 июня.
