Затягивание НАТО в Арктику повышает напряженность, заявил посол в Дании

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дания, затягивая НАТО в Арктику, продвигает конфронтационные подходы, которые ведут к ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Затягивая НАТО в Арктику, в том числе на Гренландию, под лозунгом противостояния "российской угрозе", Дания продвигает конфронтационные подходы, которые всегда ведут не к укреплению, а ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе", - сказал глава дипмиссии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков. Она отметила, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
