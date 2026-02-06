Рейтинг@Mail.ru
Затягивание НАТО в Арктику повышает напряженность, заявил посол в Дании - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 06.02.2026 (обновлено: 08:56 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/arktika-2072604683.html
Затягивание НАТО в Арктику повышает напряженность, заявил посол в Дании
Затягивание НАТО в Арктику повышает напряженность, заявил посол в Дании - РИА Новости, 06.02.2026
Затягивание НАТО в Арктику повышает напряженность, заявил посол в Дании
Дания, затягивая НАТО в Арктику, продвигает конфронтационные подходы, которые ведут к ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T08:51:00+03:00
2026-02-06T08:56:00+03:00
в мире
арктика
россия
дания
владимир барбин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_09ac15a5ec1a82686bb80495fe1a5464.jpg
https://ria.ru/20260204/kreml-2072181211.html
https://ria.ru/20260205/barbin-2072480315.html
арктика
россия
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_5da7e0a096918bc1e9f3bf683e8530c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, арктика, россия, дания, владимир барбин, нато
В мире, Арктика, Россия, Дания, Владимир Барбин, НАТО
Затягивание НАТО в Арктику повышает напряженность, заявил посол в Дании

Посол Барбин: затягивание НАТО в Арктику ведет к повышению напряженности

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дания, затягивая НАТО в Арктику, продвигает конфронтационные подходы, которые ведут к ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
"Затягивая НАТО в Арктику, в том числе на Гренландию, под лозунгом противостояния "российской угрозе", Дания продвигает конфронтационные подходы, которые всегда ведут не к укреплению, а ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе", - сказал глава дипмиссии.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
В Кремле ответили на вопрос о политике ЕС в Арктике
4 февраля, 13:30
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия обратила внимание на планы НАТО запустить миссию "Арктический часовой", считает это провокацией по насаждению своих порядков. Она отметила, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
НАТО переживает кризис вокруг Гренландии, заявил посол в Дании
Вчера, 15:22
 
В миреАрктикаРоссияДанияВладимир БарбинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала