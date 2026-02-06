Затягивание НАТО в Арктику повышает напряженность, заявил посол в Дании

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дания, затягивая НАТО в Арктику, продвигает конфронтационные подходы, которые ведут к ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе, заявил в интервью РИА Новости посол России в Копенгагене Владимир Барбин.