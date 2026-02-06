Аргентина не планирует заказывать реакторы у России, заявил глава МИД

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Аргентина не видит необходимости импортировать из России или других стран ядерное топливо или заказывать строительство новых реакторов для атомных электростанций, заявил глава МИД республики Пабло Кирно.

"Таким образом, нам также не нужно закупать товары или услуги у других стран", - заключил глава МИД.