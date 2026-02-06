Рейтинг@Mail.ru
Аргентина не планирует заказывать реакторы у России, заявил глава МИД - РИА Новости, 06.02.2026
21:23 06.02.2026
Аргентина не планирует заказывать реакторы у России, заявил глава МИД
Аргентина не планирует заказывать реакторы у России, заявил глава МИД - РИА Новости, 06.02.2026
Аргентина не планирует заказывать реакторы у России, заявил глава МИД
Аргентина не видит необходимости импортировать из России или других стран ядерное топливо или заказывать строительство новых реакторов для атомных... РИА Новости, 06.02.2026
Аргентина не планирует заказывать реакторы у России, заявил глава МИД

Кирно: Аргентина не планирует заказывать реакторы у РФ или топливо для АЭС

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Аргентина не видит необходимости импортировать из России или других стран ядерное топливо или заказывать строительство новых реакторов для атомных электростанций, заявил глава МИД республики Пабло Кирно.
"Нам не требуется импортировать ни топливо, ни реакторы", - сообщил он журналистам на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности сотрудничества с Россией или другими странами в ядерной отрасли.
По словам Кирно, Аргентина обладает необходимыми технологиями в указанной сфере, а также располагает доступом к природным ресурсам, которые требуются для производства топлива для ядерных реакторов.
"Таким образом, нам также не нужно закупать товары или услуги у других стран", - заключил глава МИД.
