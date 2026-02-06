https://ria.ru/20260206/argentina-2072693591.html
Посол высказался об отношениях России и Аргентины
Посол высказался об отношениях России и Аргентины - РИА Новости, 06.02.2026
Посол высказался об отношениях России и Аргентины
Аргентина остаётся одним из важнейших партнёров России в Латинской Америке, Москва готова развивать отношения с этой страной вне зависимости от геополитической... РИА Новости, 06.02.2026
в мире
россия
аргентина
дмитрий феоктистов
россия
аргентина
В мире, Россия, Аргентина, Дмитрий Феоктистов
Посол высказался об отношениях России и Аргентины
Посол Феоктистов: Аргентина остается важным партнером России в Латинской Америке
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Аргентина остаётся одним из важнейших партнёров России в Латинской Америке, Москва готова развивать отношения с этой страной вне зависимости от геополитической конъюнктуры, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Аргентинская Республика была и остаётся одним из важнейших партнёров Российской Федерации в Латинской Америке", - сказал он агентству.
Глава дипмиссии подчеркнул, что, хотя двустороннее взаимодействие по ряду направлений было фактически заморожено Буэнос-Айресом
после начала СВО, статус всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией
и Аргентиной
не пересматривался.
Посол напомнил, что в октябре 2025 года был пройден знаменательный рубеж - страны отпраздновали 140-летие установления дипломатических отношений. Был проведен целый ряд культурных, творческих и спортивных мероприятий, чтобы отметить многолетнее сотрудничество, базирующееся на исторических узах дружбы и взаимной симпатии между двумя народами, сказал Феоктистов
.
По словам дипломата, Россия рассчитывает, что связи между странами сохранят "всепогодный", проверенный временем самоценный характер.
"Подтверждаем готовность к движению вперёд, вне зависимости от любой, в том числе геополитической, конъюнктуры", - заключил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск 7 февраля.