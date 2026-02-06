Посол в Аргентине не исключил новых попыток очернить Россию

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Аргентине не исключает новых злонамеренных попыток очернить Россию, но надеется, что власти страны не допустят голословных обвинений, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

В 2025 году в адрес России звучали бездоказательные обвинения в формировании групп влияния, а также в попытках прослушивания телефонных разговоров в президентском дворце якобы с целью дестабилизации правительства.