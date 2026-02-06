Рейтинг@Mail.ru
Посол в Аргентине не исключил новых попыток очернить Россию - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 06.02.2026 (обновлено: 12:16 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/argentina-2072650697.html
Посол в Аргентине не исключил новых попыток очернить Россию
Посол в Аргентине не исключил новых попыток очернить Россию - РИА Новости, 06.02.2026
Посол в Аргентине не исключил новых попыток очернить Россию
Посольство РФ в Аргентине не исключает новых злонамеренных попыток очернить Россию, но надеется, что власти страны не допустят голословных обвинений, сообщил в... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:14:00+03:00
2026-02-06T12:16:00+03:00
россия
аргентина
в мире
буэнос-айрес (город)
дмитрий феоктистов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899181597_0:107:3164:1886_1920x0_80_0_0_cdf7e3b2bbfd9703eb3a963a4f1ac8a7.jpg
https://ria.ru/20260206/feoktistov-2072596955.html
россия
аргентина
буэнос-айрес (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1c/1899181597_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_b0ecbe1ccfa9345d84f056f76f8ea2e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аргентина, в мире, буэнос-айрес (город), дмитрий феоктистов
Россия, Аргентина, В мире, Буэнос-Айрес (город), Дмитрий Феоктистов
Посол в Аргентине не исключил новых попыток очернить Россию

Посол в Аргентине Феоктистов не исключил злонамеренных попыток очернить Россию

© AP Photo / Natacha PisarenkoПравительственный дворец в Буэнос-Айресе
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Правительственный дворец в Буэнос-Айресе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Аргентине не исключает новых злонамеренных попыток очернить Россию, но надеется, что власти страны не допустят голословных обвинений, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
"Не можем исключать новых злонамеренных попыток очернить Россию, приписать ей мнимое вмешательство во внутренние дела Аргентины, однако рассчитываем, что действующая администрация не будет допускать голословных обвинений в адрес нашей страны", - сказал посол агентству, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать новых попыток обвинить Россию в чём-либо, особенно в преддверии выборов в 2027 году.
В 2025 году в адрес России звучали бездоказательные обвинения в формировании групп влияния, а также в попытках прослушивания телефонных разговоров в президентском дворце якобы с целью дестабилизации правительства.
По мнению посла, указанные случаи связаны со "стремлением недоброжелателей вбить клин в российско-аргентинские связи". При этом никаких доказательств "противоправной деятельности" представлено не было, отметил Феоктистов.
Города Мира. Буэнос-Айрес - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Случаи отказа во въезде в Аргентину участились, заявил посол России
Вчера, 06:20
 
РоссияАргентинаВ миреБуэнос-Айрес (город)Дмитрий Феоктистов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала