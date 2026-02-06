Рейтинг@Mail.ru
Источник: бывшую жену экс-топ-менеджера Альфа-Банка Галицкого арестовали - РИА Новости, 06.02.2026
17:06 06.02.2026 (обновлено: 23:51 06.02.2026)
Источник: бывшую жену экс-топ-менеджера Альфа-Банка Галицкого арестовали
Источник: бывшую жену экс-топ-менеджера Альфа-Банка Галицкого арестовали - РИА Новости, 06.02.2026
Источник: бывшую жену экс-топ-менеджера Альфа-Банка Галицкого арестовали
Истринский суд Московской области арестовал Алию Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, экс-члена совета директоров... РИА Новости, 06.02.2026
2026
происшествия, московская область (подмосковье), альфа-банк
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Альфа-банк
Источник: бывшую жену экс-топ-менеджера Альфа-Банка Галицкого арестовали

В Подмосковье арестовали Алию Галицкую по делу о вымогательстве у бывшего мужа

© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской областиАлия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области
Алия Галицкая в Истринском городском суде. Кадр видео
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Истринский суд Московской области арестовал Алию Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александр Галицкого, сообщил РИА Новости источник.
"Истринский городской суд Московской области арестовал до 3 апреля Алию Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, Александра Галицкого, который раньше занимал пост члена совета директоров Альфа-Банка, — сказал собеседник агентства.
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Бывший топ-менеджер Альфа-банка Галицкий заявил, что не был женат
7 ноября 2025, 18:28
Также Пресненский районный суд Москвы рассматривает иск о разделе имущества бывших супругов.
По версии следствия, не позднее июля 2024 года, Галицкая "действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь в том числе на территории м. о. Истра Московской области, посредством телефонных звонков, переписок, а также в ходе личных встреч с Галицким под угрозой распространения позорящих его сведений, а также иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Г., потребовала от последнего принадлежащие денежные средства в сумме свыше 150 миллионов долларов".
Комментариями ее защиты РИА Новости не располагает.
В начале октября 2025 года Алия Галицкая обратилась в Пресненский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества, рассмотрение продолжится 10 февраля.
Пресненский суд Москвы наложил арест на недвижимость Галицкого по иску его бывшей супруги о разделе совместно нажитого имущества только в России. Кадастровая стоимость имущества оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать один миллиард 200 миллионов рублей. По делу назначена экспертиза, в рамках которой будет установлена рыночная стоимость.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Суд закрыл процесс по иску миллиардера Галицкого к бывшей жене
2 октября 2025, 17:10
Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке на Сретенке в центре Москвы.
Галицкий был членом совета директоров Альфа-Банка, однако, согласно официальной информации пресс-службы кредитной организации, весной вышел из состава совета директоров вместе с недавно арестованным по делу о взятке IT-предпринимателем Сергеем Мацоцким.
 
