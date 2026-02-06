Источник: бывшую жену экс-топ-менеджера Альфа-Банка Галицкого арестовали

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Истринский суд Московской области арестовал Алию Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, экс-члена совета директоров "Альфа-банка" Александр Галицкого, сообщил РИА Новости источник.

Истринский городской суд Московской области арестовал до 3 апреля Алию Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, Александра Галицкого, который раньше занимал пост члена совета директоров Альфа-Банка , — сказал собеседник агентства.

Также Пресненский районный суд Москвы рассматривает иск о разделе имущества бывших супругов.

По версии следствия, не позднее июля 2024 года, Галицкая "действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, находясь в том числе на территории м. о. Истра Московской области, посредством телефонных звонков, переписок, а также в ходе личных встреч с Галицким под угрозой распространения позорящих его сведений, а также иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам Г., потребовала от последнего принадлежащие денежные средства в сумме свыше 150 миллионов долларов".

Комментариями ее защиты РИА Новости не располагает.

В начале октября 2025 года Алия Галицкая обратилась в Пресненский суд Москвы с иском о разделе совместно нажитого имущества, рассмотрение продолжится 10 февраля.

Пресненский суд Москвы наложил арест на недвижимость Галицкого по иску его бывшей супруги о разделе совместно нажитого имущества только в России . Кадастровая стоимость имущества оценивается в 435 миллионов рублей. В действительности же рыночная цена может превышать один миллиард 200 миллионов рублей. По делу назначена экспертиза, в рамках которой будет установлена рыночная стоимость.

Среди арестованного имущества указывается квартира на Патриарших прудах и два машиноместа там же, загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе, а также квартира в клубном доме "Тургенев" с местом на парковке на Сретенке в центре Москвы.