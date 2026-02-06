Топ-менеджера "Росатома" арестовали по делу о взятке

«

"По версии следствия, в период с июля 2020 года по апрель 2022 года обвиняемый передал заместителю генерального директора - коммерческому директору ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" ("НЗХК") денежные средства в общей сумме 950 тысяч рублей… за ускорение сроков оплаты по договорам поставки сырья, а также за его приёмку в опережение установленных графиков", - сообщили в пресс-службе.