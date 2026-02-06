Рейтинг@Mail.ru
Топ-менеджера "Росатома" арестовали по делу о взятке
06.02.2026
Топ-менеджера "Росатома" арестовали по делу о взятке
Топ-менеджера "Росатома" арестовали по делу о взятке
Топ-менеджера "Росатома" арестовали по делу о взятке

НОВОСИБИРСК, 6 фев – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска заключил под стражу директора бизнес-направления "Специальная химия" в АО "ТВЭЛ" (топливная компания "Росатома") по делу о даче взятки руководству новосибирского завода "НЗХК", сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
"Рассмотрено ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Новосибирской области об избрании меры пресечения в отношении Михаила Метелкина… Постановлением суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что Михаил Метелкин, занимающий должность директора бизнес-направления "Специальная химия" в АО "ТВЭЛ", обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
"По версии следствия, в период с июля 2020 года по апрель 2022 года обвиняемый передал заместителю генерального директора - коммерческому директору ПАО "Новосибирский завод химконцентратов" ("НЗХК") денежные средства в общей сумме 950 тысяч рублей… за ускорение сроков оплаты по договорам поставки сырья, а также за его приёмку в опережение установленных графиков", - сообщили в пресс-службе.
Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области и СУСК России по Новосибирской области.
ПроисшествияНовосибирская областьРоссияНовосибирскТВЭЛГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новосибирский завод химконцентратов
 
 
