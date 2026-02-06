https://ria.ru/20260206/arakchi-2072754735.html
Переговоры Ирана и США должны продолжаться без угроз, заявил Аракчи
Переговоры Ирана и США должны продолжаться без угроз, заявил Аракчи - РИА Новости, 06.02.2026
Переговоры Ирана и США должны продолжаться без угроз, заявил Аракчи
Переговоры Ирана и США должны продолжаться в спокойной обстановке, без угроз, Тегеран сообщил об этом представителям Вашингтона в Омане, заявил министр... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:25:00+03:00
2026-02-06T17:25:00+03:00
2026-02-06T17:30:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_0:184:3057:1904_1920x0_80_0_0_119ebef10b341973eb89a094709ada6f.jpg
https://ria.ru/20260206/iran-2072744595.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034520168_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_e4e3a506f3ef502c5f76868a05e0fd14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, тегеран (город)
В мире, Иран, США, Тегеран (город)
Переговоры Ирана и США должны продолжаться без угроз, заявил Аракчи
Аракчи: переговоры Ирана и США должны продолжаться в спокойной обстановке