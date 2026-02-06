Лавров прокомментировал покушение на генерала Алексеева в Москве

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева демонстрирует стремление Украины подорвать мирный процесс, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«
"Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса, <...> и готовность режима сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования", — сказал он на пресс-конференции.
Министр также подчеркнул, что российские военные соблюдают нормы международного гуманитарного права и наносят удары только по объектам, имеющим двойное назначение или чисто военное.
Сегодня в доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в больницу.
Он занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году стал Героем России.
Стрелявшего в генерала ищут. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев. Возбуждено дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин получает доклады о ситуации. В Кремле пожелали Алексееву выздоровления.
Мирный процесс по Украине
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов во главе со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.