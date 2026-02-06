Рейтинг@Mail.ru
Лавров прокомментировал покушение на генерала Алексеева в Москве - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 06.02.2026 (обновлено: 17:39 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/alekseev-2072696847.html
Лавров прокомментировал покушение на генерала Алексеева в Москве
Лавров прокомментировал покушение на генерала Алексеева в Москве - РИА Новости, 06.02.2026
Лавров прокомментировал покушение на генерала Алексеева в Москве
Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева демонстрирует стремление Украины подорвать мирный процесс, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:17:00+03:00
2026-02-06T17:39:00+03:00
россия
москва
сергей лавров
украина
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673476_0:179:3188:1972_1920x0_80_0_0_86917641dd1e180bd4213761787edc23.jpg
https://ria.ru/20260130/peterburg-2071148489.html
https://ria.ru/20260206/zelenskiy-2072588791.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка на месте покушения на замначальника ГРУ Генштаба ВС РФ
Обстановка на месте покушения на замначальника ГРУ Генштаба ВС РФ
2026-02-06T14:17
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072673476_459:0:3188:2047_1920x0_80_0_0_ed45eba0c651eb4c9e0018f3a60f9347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сергей лавров, украина, происшествия
Россия, Москва, Сергей Лавров, Украина, Происшествия
Лавров прокомментировал покушение на генерала Алексеева в Москве

Лавров: покушение на Алексеева говорит о желании Киева сорвать переговоры

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны России Владимира Алексеева
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны России Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Люди у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны России Владимира Алексеева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева демонстрирует стремление Украины подорвать мирный процесс, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«

"Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса, <...> и готовность режима сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования", — сказал он на пресс-конференции.

Министр также подчеркнул, что российские военные соблюдают нормы международного гуманитарного права и наносят удары только по объектам, имеющим двойное назначение или чисто военное.
Сегодня в доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Он занимает должность первого замначальника Главного управления Генштаба ВС. В 2017 году стал Героем России.

Стрелявшего в генерала ищут. Следователи и криминалисты изучают записи с камер видеонаблюдения и допрашивают очевидцев. Возбуждено дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин получает доклады о ситуации. В Кремле пожелали Алексееву выздоровления.
Задержание агента спецслужб Украины, который планировал убить российского военнослужащего - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Петербурге предотвратили покушение на военного
30 января, 09:48

Мирный процесс по Украине

Закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей России, Украины и США прошли в среду и четверг. До этого, 23 и 24 января, состоялся первый раунд: стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Вашингтоном.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией Соединенных Штатов во главе со спецпредставителем американского президента Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске 15 августа, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Киеве рассказали, что взбесило Зеленского на переговорах по Украине
Вчера, 02:44
 
РоссияМоскваСергей ЛавровУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала