В Абхазии приостановили работу пунктов выдачи российских паспортов
В Абхазии приостановили работу пунктов выдачи российских паспортов - РИА Новости, 06.02.2026
В Абхазии приостановили работу пунктов выдачи российских паспортов
Работу пунктов выдачи российских паспортов и водительских прав в Абхазии приостановили, сообщило посольство в Сухуме. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:15:00+03:00
2026-02-06T14:15:00+03:00
2026-02-06T15:04:00+03:00
Новости
ru-RU
В Абхазии приостановили работу пунктов выдачи российских паспортов
Посольство в Абхазии приостановило работу пунктов выдачи российских паспортов
СУХУМ, 6 фев — РИА Новости. Работу пунктов выдачи российских паспортов и водительских прав в Абхазии приостановили, сообщило посольство в Сухуме.
"Поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы", — говорится в публикации в Telegram-канале.
.
В январе этого года по решению президента России и с согласия абхазских властей там открыли пункты выдачи российских паспортов для создания комфортных условий для жителей республики, как и предусмотрено соглашением между странами о двойном гражданстве. А в 2025 году в Абхазии также начали работать кабинеты по оформлению российских водительских прав.
Выдачу гражданам Абхазии указанных документов теперь будут проводить на территории России.