Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии приостановили работу пунктов выдачи российских паспортов - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 06.02.2026 (обновлено: 15:04 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/abhazija-2072696558.html
В Абхазии приостановили работу пунктов выдачи российских паспортов
В Абхазии приостановили работу пунктов выдачи российских паспортов - РИА Новости, 06.02.2026
В Абхазии приостановили работу пунктов выдачи российских паспортов
Работу пунктов выдачи российских паспортов и водительских прав в Абхазии приостановили, сообщило посольство в Сухуме. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:15:00+03:00
2026-02-06T15:04:00+03:00
в мире
абхазия
россия
сухум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054417979_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dd630eb84d48d05cd967a7207196a081.jpg
https://ria.ru/20251203/gruziya-2059390761.html
абхазия
россия
сухум
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054417979_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_bd307cd6ad44176ac4d010ddead9d28f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абхазия, россия, сухум
В мире, Абхазия, Россия, Сухум
В Абхазии приостановили работу пунктов выдачи российских паспортов

Посольство в Абхазии приостановило работу пунктов выдачи российских паспортов

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПосетитель с российским паспортом
Посетитель с российским паспортом - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Посетитель с российским паспортом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СУХУМ, 6 фев — РИА Новости. Работу пунктов выдачи российских паспортов и водительских прав в Абхазии приостановили, сообщило посольство в Сухуме.
"Поскольку абхазские политические деятели, включая депутатов Народного собрания, ставят под сомнение законность функционирования упомянутых пунктов, российская сторона, с уважением относящаяся к суверенитету независимой Республики Абхазия, будет вынуждена принять решение о приостановке их работы", — говорится в публикации в Telegram-канале.
В январе этого года по решению президента России и с согласия абхазских властей там открыли пункты выдачи российских паспортов для создания комфортных условий для жителей республики, как и предусмотрено соглашением между странами о двойном гражданстве. А в 2025 году в Абхазии также начали работать кабинеты по оформлению российских водительских прав.
Выдачу гражданам Абхазии указанных документов теперь будут проводить на территории России.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
МИД оценил требование Грузии к России отказаться от признания Абхазии
3 декабря 2025, 01:49
 
В миреАбхазияРоссияСухум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала