После смерти актера Игоря Золотовицкого открыли наследственное дело - РИА Новости, 05.02.2026
08:12 05.02.2026 (обновлено: 13:02 05.02.2026)
После смерти актера Игоря Золотовицкого открыли наследственное дело
После смерти заслуженного артиста и деятеля искусств России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого открыли наследственное дело. РИА Новости, 05.02.2026
россия, москва, ташкент, игорь золотовицкий, et cetera
Россия, Москва, Ташкент, Игорь Золотовицкий, Et Cetera
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. После смерти заслуженного артиста и деятеля искусств России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого открыли наследственное дело.
"Золотовицкий Игорь Яковлевич. <…> Наследственное дело открыто", — говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Цветы у портрета заслуженного артиста РФ Игоря Золотовицкого в Московском Художественном театре имени А. П. Чехова в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Артисты МХТ имени Чехова почтили память Золотовицкого
14 января, 23:50
Там уточняется, что дело ведет один из столичных нотариусов.
Золотовицкий умер 14 января, ему было 64 года. Он родился в Ташкенте. В 1983-м окончил Школу-студию МХАТ, после чего его приняли в труппу театра. На этой сцене он сыграл десятки ролей, работал также в театре Et cetera, Театре имени Станиславского, "Школе современной пьесы" и других. Выступал и как режиссер — поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н. В. Гоголя. Снимался в кино, в том числе в таких фильмах, как "Такси-блюз", "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и многих других.
С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а в 2013-м стал ректором.
В 2002 году Золотовицкому присвоили звание заслуженного артиста России, в 2020-м — заслуженного деятеля искусств.
Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Тернистый путь Игоря Золотовицкого к величию
14 января, 16:17
 
РоссияМоскваТашкентИгорь ЗолотовицкийEt Cetera
 
 
