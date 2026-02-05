После смерти актера Игоря Золотовицкого открыли наследственное дело

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. После смерти заслуженного артиста и деятеля искусств России, ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого открыли наследственное дело.

"Золотовицкий Игорь Яковлевич. <…> Наследственное дело открыто", — говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Там уточняется, что дело ведет один из столичных нотариусов.

Золотовицкий умер 14 января, ему было 64 года. Он родился в Ташкенте . В 1983-м окончил Школу-студию МХАТ, после чего его приняли в труппу театра. На этой сцене он сыграл десятки ролей, работал также в театре Et cetera, Театре имени Станиславского, "Школе современной пьесы" и других. Выступал и как режиссер — поставил спектакль "Башмачкин" по "Шинели" Н. В. Гоголя. Снимался в кино, в том числе в таких фильмах, как "Такси-блюз", "Три полуграции", "Не отрекаются любя", "Одесский пароход", "Неодинокие" и многих других.

С 1989 года преподавал в Школе-студии МХАТ, а в 2013-м стал ректором.