В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за январь
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за январь
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Оплату жилищно-коммунальных услуг за январь необходимо произвести не позднее 10 февраля, а оплату за февраль - не позднее 10 марта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Оплату за коммунальные услуги за январь необходимо произвести не позднее 10 февраля, за февраль - не позднее 10 марта. Эти сроки действуют в рамках прежнего порядка и сохраняются еще на два расчетных периода", - сказал Якубовский
Парламентарий отметил, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно привычными способами: через банки и мобильные приложения, личные кабинеты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, портал "Госуслуги", а также в отделениях почты и кассах банков.
"Гражданам рекомендуется использовать безналичные способы оплаты и сохранять подтверждение платежа, чтобы избежать возможных спорных ситуаций", - добавил он.
Якубовский напомнил, что, начиная с оплаты коммунальных услуг за март, меняется крайний срок внесения платежей. Кроме того, в России
с 1 марта изменятся сроки выставления платежных документов.