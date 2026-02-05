Рейтинг@Mail.ru
05.02.2026

В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за январь
02:19 05.02.2026
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за январь
Оплату жилищно-коммунальных услуг за январь необходимо произвести не позднее 10 февраля, а оплату за февраль - не позднее 10 марта, рассказал РИА Новости член... РИА Новости, 05.02.2026
жкх, россия, александр якубовский, госдума рф
ЖКХ, Россия, Александр Якубовский, Госдума РФ
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за январь

Якубовский: оплату услуг ЖКХ за январь нужно произвести не позднее 10 февраля

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчета на оплату ЖКХ
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Счета на оплату ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Оплату жилищно-коммунальных услуг за январь необходимо произвести не позднее 10 февраля, а оплату за февраль - не позднее 10 марта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"Оплату за коммунальные услуги за январь необходимо произвести не позднее 10 февраля, за февраль - не позднее 10 марта. Эти сроки действуют в рамках прежнего порядка и сохраняются еще на два расчетных периода", - сказал Якубовский.
Парламентарий отметил, что оплатить жилищно-коммунальные услуги можно привычными способами: через банки и мобильные приложения, личные кабинеты управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, портал "Госуслуги", а также в отделениях почты и кассах банков.
"Гражданам рекомендуется использовать безналичные способы оплаты и сохранять подтверждение платежа, чтобы избежать возможных спорных ситуаций", - добавил он.
Якубовский напомнил, что, начиная с оплаты коммунальных услуг за март, меняется крайний срок внесения платежей. Кроме того, в России с 1 марта изменятся сроки выставления платежных документов.
ЖКХРоссияАлександр ЯкубовскийГосдума РФ
 
 
