15:53 05.02.2026
Медики осмотрели жителей Курской области, возвращенных с Украины
курская область, украина, россия, александр хинштейн
Курская область, Украина, Россия, Александр Хинштейн
© Фото : пресс-служба губернатора Курской областиВозвращение жителей Курской области с Украины
© Фото : пресс-служба губернатора Курской области
Возвращение жителей Курской области с Украины
КУРСК, 5 фев – РИА Новости. Возвращенных с Украины жителей Курской области уже осмотрели медики, их везут в регион и сначала разместят в ПВР, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Минобороны РФ сообщило, что Украина передала РФ трёх жителей Курской области в рамках обмена военнопленными 157 на 157.
"Людей уже осмотрели медики, всех везут в наш регион. Первым делом разместим их в ПВР, поможем оформить документы и обеспечим всем необходимым. Ждём наших людей домой!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия, Украина и США договорились об обмене военнопленными, заявил Уиткофф
