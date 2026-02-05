Названы регионы с самым подорожавшим и подешевевшим жильем в 2025 году

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Динамика цен на недвижимость в России в прошлом году сильно различалась в разных регионах и крупных городах: лидером по росту цен стала Казань, где квартиры за год подорожали на 19,5%, при этом в Московской области и Краснодарском крае цены на жилье снизились, говорится в докладе "Росконгресса" "Дело Долиной и российский вторичный рынок недвижимости: макроэкономика против судебного прецедента", с которым ознакомилось РИА новости.

По данным экспертов, цены на вторичное жилье в крупных городах России выросли за 2025 год на 5,8%, что соответствует темпам инфляции. "К декабрю средняя стоимость квадратного метра в городах с населением свыше 500 тысяч человек достигла 147 тысяч рублей", - говорится в докладе со ссылкой на данные " Циан ".

"Региональная динамика оказалась неравномерной. Лидерами роста стали Казань с приростом 19,5%, Москва с ростом 9,3% - по данным " Домклик ", до 320 тысяч рублей за квадратный метр, и Санкт Петербург с увеличением на 12-17%, до 215-245 тысяч рублей за квадратный метр", - отмечают авторы.

Перми, Набережных Челнах, Кировске и Ижевске , по их данным, стоимость жилья за прошлый год выросла на 16% - до 109,1 тысячи рублей за квадратный метр, а в Севастополе – на 14%, до 201,8 тысячи рублей. Среди лидеров роста - Чебоксары с увеличением цены на 12%, до 127 тысяч рублей за квадратный метр. В Калининграде Оренбурге жилье подорожало в среднем на 11%.

"Одновременно Московская область Краснодарский край показали снижение на 2,7% и 3,3% соответственно — следствие оттока спроса в столицы и перенасыщения локальных рынков", - отмечается в документе.

При этом авторы указывают на разброс оценок по Москве у разных источников. Так, по данным "Циан", средняя цена квадратного метра в Москве составила 285 тысяч рублей с ростом на 4,9%, а по данным "Домклик" — 320 тысяч рублей с ростом на 9,3%. По Санкт Петербургу разброс еще существеннее: от 215 тысяч рублей за квадратный метр с ростом за год на 12%, до 245 тысяч рублей с ростом на 17%.

Эксперты также обратили внимание на разрыв в ценах между первичным и вторичным рынком жилья. До 2020 года новостройки в России стоили дешевле вторичного жилья, что отражало риски задержек строительства или невыполнения девелопером своих обязательств. Льготная ипотека, введенная для поддержки застройщиков в пандемию, перевернула рынок: спред, по оценкам "Домклик", достиг рекордных 44-45% в мае 2024 года.

"После отмены массовой льготной ипотеки 1 июля 2024 года разрыв начал сокращаться, но к концу 2025 года составил 27% в среднем по России против 20% годом ранее. К концу 2025 года не осталось ни одного крупного города, где вторичка была бы дороже новостроек. Причина — "упаковка" субсидированных ставок и рассрочек в стоимость квадратного метра на первичном рынке", - говорится в докладе.