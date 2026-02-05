Рейтинг@Mail.ru
Буданов* оценил трехсторонние переговоры в Абу-Даби - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 05.02.2026 (обновлено: 22:55 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072569927.html
Буданов* оценил трехсторонние переговоры в Абу-Даби
Буданов* оценил трехсторонние переговоры в Абу-Даби - РИА Новости, 05.02.2026
Буданов* оценил трехсторонние переговоры в Абу-Даби
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что трехсторонние переговоры делегаций... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T21:27:00+03:00
2026-02-05T22:55:00+03:00
в мире
украина
абу-даби
киев
владимир зеленский
артем дмитрук
владимир путин
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072143289_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_62b30a3a22624ba67034c03661d0d5ae.jpg
https://ria.ru/20260131/ssha-2071369364.html
украина
абу-даби
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072143289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09a9afca84147f0a8021e16f60211a30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, абу-даби, киев, владимир зеленский, артем дмитрук, владимир путин, верховная рада украины, мирный план сша по украине, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), страна.ua, сша
В мире, Украина, Абу-Даби, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Страна.ua, США
Буданов* оценил трехсторонние переговоры в Абу-Даби

Буданов назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины в Абу-Даби по урегулированию украинского конфликта прошли конструктивно.
«
"Переговоры прошли действительно конструктивно. Благодарен США и ОАЭ за качественную организацию и посредничество", - приводит слова Буданова* украинское издание "Страна.ua".
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Оба раунда проходили в закрытом формате, без прессы.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Свинья не исчезнет": в США удивились словам Зеленского о переговорах
31 января, 03:03
 
В миреУкраинаАбу-ДабиКиевВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныМирный план США по УкраинеФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Страна.uaСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала