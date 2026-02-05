https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072569927.html
Буданов* оценил трехсторонние переговоры в Абу-Даби
Буданов* оценил трехсторонние переговоры в Абу-Даби - РИА Новости, 05.02.2026
Буданов* оценил трехсторонние переговоры в Абу-Даби
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил, что трехсторонние переговоры делегаций... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T21:27:00+03:00
2026-02-05T21:27:00+03:00
2026-02-05T22:55:00+03:00
в мире
украина
абу-даби
киев
владимир зеленский
артем дмитрук
владимир путин
верховная рада украины
украина
абу-даби
киев
сша
Новости
ru-RU
украина, абу-даби, киев, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, сша
В мире, Украина, Абу-Даби, Киев, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Страна.ua, США
Буданов* оценил трехсторонние переговоры в Абу-Даби
Буданов назвал переговоры в Абу-Даби конструктивными