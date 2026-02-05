Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали слова Зеленского о потере независимости Украины ахинеей - РИА Новости, 05.02.2026
20:44 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072563532.html
В Госдуме назвали слова Зеленского о потере независимости Украины ахинеей
2026-02-05T20:44:00+03:00
2026-02-05T20:44:00+03:00
в мире
украина
севастополь
владимир зеленский
дмитрий белик
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1a/2070326192_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_3334ed9a67cf1b530511f539a7f0b57c.jpg
https://ria.ru/20260106/gosduma-2066567151.html
украина
севастополь
в мире, украина, севастополь, владимир зеленский, дмитрий белик, госдума рф
В мире, Украина, Севастополь, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Госдума РФ
© REUTERS / Kuba StezyckiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал политической ахинеей слова Владимира Зеленского о потере независимости Украины, так как она давно уже отдана от откуп Западу.
Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 пожаловался, что Украина с поражением в военном конфликте "потеряет независимость".
«
"Нынешняя Украина демонстрирует независимость разве что от здравого смысла, а также полную политическую и финансовую зависимость от Запада. Зеленский несет политическую ахинею, так как невозможно потерять то, что давно уже отдано от откуп западным кураторам", - сказа Белик.
По его словам, украинский народ потерял независимость Украины и виной тому такие как Зеленский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Депутат Госдумы назвал слова Зеленского о конфликте панической атакой
6 января, 06:49
 
В миреУкраинаСевастопольВладимир ЗеленскийДмитрий БеликГосдума РФ
 
 
