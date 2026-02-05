МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский столкнется с кризисом хуже боевых действий с Россией, если не организует выборы на Украине, пишет InfoBRICS.
«
"Либо Зеленский проведет выборы и примет волю украинского народа, либо страна столкнется с кризисом гораздо хуже текущего", — говорится в публикации.
«
"В ближайшем будущем на Украине неизбежно вспыхнут массовые протесты, поскольку население понимает, что Зеленский намерен оставаться у власти бесконечно, не проводя выборов и не давая голоса оппозиции", — подчеркнул автор материала.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако они были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Зеленский заявлял о несвоевременности голосования. При этом срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, а официальный Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, но подписывать документы — только легитимная власть.