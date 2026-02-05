Рейтинг@Mail.ru
"Желание сбылось". В США резко высказались о конфликте России и Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:20 05.02.2026 (обновлено: 15:21 05.02.2026)
"Желание сбылось". В США резко высказались о конфликте России и Украины
"Желание сбылось". В США резко высказались о конфликте России и Украины - РИА Новости, 05.02.2026
"Желание сбылось". В США резко высказались о конфликте России и Украины
Развязывание конфликта между Россией и Украиной было задумкой Владимира Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в... РИА Новости, 05.02.2026
"Желание сбылось". В США резко высказались о конфликте России и Украины

Риттер: Зеленский хотел разжечь конфликт против России, и его мечта сбылась

© РИА Новости / Станислав Красильников
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Развязывание конфликта между Россией и Украиной было задумкой Владимира Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ и геополитический аналитик Скотт Риттер в соцсети X.
"Никогда не забывайте, что <...> Зеленский стремился к войне с российским народом. Его желание сбылось", — написал он.
По мнению Риттера, Украина "сама себя обрекла на смерть, развязав войну против русского народа".
Глава МИД России Сергей Лавров в среду заявил в интервью RT, что Владимиру Зеленскому не нужен мир на Украине, потому что он будет означать конец его политической карьеры. Министр подчеркнул, что глава киевского режима не думает ни о чем, кроме собственного выживания.
