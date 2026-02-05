https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072456278.html
Зеленский манипулирует словами, считает депутат Госдумы
Зеленский манипулирует словами, считает депутат Госдумы
Зеленский манипулирует словами, считает депутат Госдумы
Украина утратила свою независимость еще 12 лет назад в результате госпереворота, заявление Владимира Зеленского лишь очередная манипуляция, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2026
украина
Зеленский манипулирует словами, считает депутат Госдумы
Шеремет: Зеленский манипулирует словами, Украина давно утратила независимость