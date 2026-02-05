Рейтинг@Mail.ru
Зеленский манипулирует словами, считает депутат Госдумы
13:59 05.02.2026
Зеленский манипулирует словами, считает депутат Госдумы
Украина утратила свою независимость еще 12 лет назад в результате госпереворота, заявление Владимира Зеленского лишь очередная манипуляция, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.02.2026
в мире, госдума рф, владимир зеленский, украина, михаил шеремет
В мире, Госдума РФ, Владимир Зеленский, Украина, Михаил Шеремет
© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Украина утратила свою независимость еще 12 лет назад в результате госпереворота, заявление Владимира Зеленского лишь очередная манипуляция, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2 пожаловался, что Украина с поражением в военном конфликте "потеряет независимость".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Тысячи могил". Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
Вчера, 09:28
"Зеленский снова врет и манипулирует словами. Свою независимость и суверенность Украина утратила еще 12 лет назад, в 2014 году, после спланированного извне вооруженного переворота и прихода к власти западных ставленников, которые без зазрения совести легко продали интересы и будущее страны, загнав в пожизненную кабалу наивных украинцев", - сказал Шеремет.
По его словам, нынешний киевский режим цепляется за власть и не относится серьезно к мирным инициативам.
"Для возвращения Украины в легитимное мирное русло в ней должны пройти прозрачные народные выборы", - считает депутат.
Дмитриев: Попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором прогресса в переговорах по Украине - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Вчера, 10:36
 
В миреГосдума РФВладимир ЗеленскийУкраинаМихаил Шеремет
 
 
