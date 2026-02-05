Рейтинг@Mail.ru
"Тысячи могил". Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:28 05.02.2026 (обновлено: 18:28 05.02.2026)
"Тысячи могил". Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
"Тысячи могил". Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 05.02.2026
"Тысячи могил". Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
Читатели Daily Mail бурно отреагировали на утверждение Владимира Зеленского о том, что Украина с февраля 2022 года якобы потеряла лишь 55 тысяч военных. РИА Новости, 05.02.2026
"Тысячи могил". Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели Daily Mail бурно отреагировали на утверждение Владимира Зеленского о том, что Украина с февраля 2022 года якобы потеряла лишь 55 тысяч военных.
"Он сумасшедший! В каждом украинском городе, поселке и селе тысячи и тысячи могил с желто-синим флагом", — пишет Scobydo.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Зеленский занизил потери ВСУ с февраля 2022 года
Вчера, 01:33
"Думать, что кто-то поверит этой цифре, — это еще один вид глупости", — подчеркнул ThroatTorrent.
"Прибавьте ноль и умножьте на два", — отметил ratdancer.
"Сколько смертей своих соотечественников связано непосредственно с действиями его режима? Держу пари, много", — высказался ViolinTenorSoup.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Готов на все": в Британии предупредили об опасном замысле Зеленского
Вчера, 06:26
В декабре глава МИД Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
Кроме того, в августе российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Еще год": на Западе предупредили о гнусном замысле Зеленского
Вчера, 05:25
 
