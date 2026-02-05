https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072373556.html
"Тысячи могил". Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
"Тысячи могил". Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 05.02.2026
"Тысячи могил". Новое заявление Зеленского вызвало ярость на Западе
Читатели Daily Mail бурно отреагировали на утверждение Владимира Зеленского о том, что Украина с февраля 2022 года якобы потеряла лишь 55 тысяч военных. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T09:28:00+03:00
2026-02-05T09:28:00+03:00
2026-02-05T18:28:00+03:00
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Читатели Daily Mail
бурно отреагировали на утверждение Владимира Зеленского о том, что Украина с февраля 2022 года якобы потеряла лишь 55 тысяч военных.
"Он сумасшедший! В каждом украинском городе, поселке и селе тысячи и тысячи могил с желто-синим флагом", — пишет Scobydo.
"Думать, что кто-то поверит этой цифре, — это еще один вид глупости", — подчеркнул ThroatTorrent.
"Прибавьте ноль и умножьте на два", — отметил ratdancer.
"Сколько смертей своих соотечественников связано непосредственно с действиями его режима? Держу пари, много", — высказался ViolinTenorSoup.
В декабре глава МИД Сергей Лавров
заявил, что людские потери ВСУ
, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Глава Минобороны Андрей Белоусов
сообщил, что только в 2025 году армия Украины
потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев
утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
Кроме того, в августе российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных Генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.