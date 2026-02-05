МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Читатели Читатели Daily Mail бурно отреагировали на утверждение Владимира Зеленского о том, что Украина с февраля 2022 года якобы потеряла лишь 55 тысяч военных.

"Он сумасшедший! В каждом украинском городе, поселке и селе тысячи и тысячи могил с желто-синим флагом", — пишет Scobydo.

"Думать, что кто-то поверит этой цифре, — это еще один вид глупости", — подчеркнул ThroatTorrent.

"Прибавьте ноль и умножьте на два", — отметил ratdancer.

"Сколько смертей своих соотечественников связано непосредственно с действиями его режима? Держу пари, много", — высказался ViolinTenorSoup.