05:25 05.02.2026
"Еще год": на Западе предупредили о гнусном замысле Зеленского
"Еще год": на Западе предупредили о гнусном замысле Зеленского
"Еще год": на Западе предупредили о гнусном замысле Зеленского

Политолог Качановский: Зеленский намеревается продлить войну еще на год

Владимир Зеленский
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о том, что он надеется завершить войну в следующем году, говорит о том, что он стремится продлить военные действия еще на год, такое мнение в соцсети Х высказал политолог из Университета Оттавы Иван Качановский.
"Зеленский надеется продлить войну еще на год", — предупредил он, комментируя интервью главы киевского режима французскому телеканалу.
В Киеве рассказали, что Трамп сделал с Зеленским после удара ВС России
Вчера, 02:28
В Киеве рассказали, что Трамп сделал с Зеленским после удара ВС России
Вчера, 02:28
Накануне Зеленский дал интервью телеканалу France 2, пожаловавшись, что если Украина проиграет, то потеряет независимость. При этом, несмотря на отсутствие у Киева намерений договариваться об урегулировании, он также сказал, что "надеется" на прекращение военных действий через год.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы прошел в Абу-Даби в среду с участием представителей России, США и Украины. Переговоры в Абу-Даби, как ожидается, возобновятся в четверг, сообщал портал Axios.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Мирный процесс по Украине
Вчера, 00:58

Мирный процесс по Украине

В конце января в Абу-Даби состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти в минувшее воскресенье, но их перенесли на 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
В Европе сообщили Украине плохие новости
Вчера, 04:25
В Европе сообщили Украине плохие новости
Вчера, 04:25
 
