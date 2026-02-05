"Еще год": на Западе предупредили о гнусном замысле Зеленского

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о том, что он надеется завершить войну в следующем году, говорит о том, что он стремится продлить военные действия еще на год, такое мнение в соцсети Х высказал политолог из Университета Оттавы Иван Качановский.
"Зеленский надеется продлить войну еще на год", — предупредил он, комментируя интервью главы киевского режима французскому телеканалу.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в переговорах по украинскому урегулированию ожидаются хорошие новости.
Мирный процесс по Украине
В конце января в Абу-Даби состоялась встреча трехсторонней рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы американского мирного плана, предложенного Вашингтоном. Новые переговоры должны были пройти в минувшее воскресенье, но их перенесли на 4-5 февраля. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это связано с дополнительной стыковкой графиков.
Мероприятию в ОАЭ предшествовала встреча Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.
