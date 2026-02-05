Рейтинг@Mail.ru
Зеленский занизил потери ВСУ с февраля 2022 года - РИА Новости, 05.02.2026
01:33 05.02.2026
Зеленский занизил потери ВСУ с февраля 2022 года
Владимир Зеленский, вопреки различным оценкам, утверждает, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое РИА Новости, 05.02.2026
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, сергей лавров, андрей белоусов, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, вопреки различным оценкам, утверждает, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Тогда же - в декабре - глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Зеленскому не нужен мир на Украине, заявил Лавров
Вчера, 17:46
"На Украине на поле боя, по официальным данным, военных, как мобилизованных, так и кадровых, погибло 55 тысяч человек. Плюс большое количество человек, которые считаются пропавшими без вести", - сказал Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2, отвечая на вопрос о потерях Киева за четыре года.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предполагал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям.
Кроме того, в августе российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Зеленский решил обновить план обороны Украины
3 февраля, 17:42
 
