ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, вопреки различным оценкам, утверждает, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что людские потери ВСУ, по многочисленным независимым оценкам, давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Тогда же - в декабре - глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что только в 2025 году армия Украины потеряла почти 500 тысяч военных, поэтому Киев утратил возможности восполнять свои группировки за счет мобилизации.
"На Украине на поле боя, по официальным данным, военных, как мобилизованных, так и кадровых, погибло 55 тысяч человек. Плюс большое количество человек, которые считаются пропавшими без вести", - сказал Зеленский в интервью французскому телеканалу France 2, отвечая на вопрос о потерях Киева за четыре года.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предполагал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям.
Кроме того, в августе российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.
