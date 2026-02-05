Зеленский занизил потери ВСУ с февраля 2022 года

ПАРИЖ, 5 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, вопреки различным оценкам, утверждает, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.