"Пинает ногами": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский ежедневно унижает украинцев через произвол сотрудников ТЦК, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Парламентарий прокомментировал видео, на котором пожилая женщина стоит на коленях перед полицейскими, умоляя их не забирать ее сына.
При этом, напомнил политик, сотни подобных ситуаций происходят на Украине каждый день.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.