"Пинает ногами": депутат Рады сделал громкое заявление о Зеленском

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Зеленский ежедневно унижает украинцев через произвол сотрудников ТЦК, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Парламентарий прокомментировал видео, на котором пожилая женщина стоит на коленях перед полицейскими, умоляя их не забирать ее сына.