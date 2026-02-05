МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Виктор Жданов. Глава режима впервые заговорил о похищении мужчин сотрудниками ТЦК. Люди продолжают сопротивляться принудительной мобилизации — и Киев готовится применить новый, более изощренный способ пополнить войска.

Ситуация накаляется

Мужчины не хотят идти в армию — на днях это констатировал начальник полиции Иван Выговский. Нежелание усугубляют действия военкомов.

© Фото : Одесский горсовет Сотрудник военкомата в Одессе © Фото : Одесский горсовет Сотрудник военкомата в Одессе

"Мы документируем факты коррупции в ТЦК, то есть когда за деньги отпускают ту категорию лиц, которые подпадают под мобилизацию. Общество об этом тоже знает. Поэтому они минимально доверяют ТЦК и сразу негативно воспринимают ситуацию, даже когда человека останавливают, чтобы проверить документы", — сказал он.

Новостей о взращенных на украинской мобилизации преступлениях в последнее время все больше. Накануне раскрыли очередную схему, по которой загнанным в военкомат можно было выйти за две с половиной тысячи долларов. Бонусом предлагали снять с розыска и подвезти до дома.

Тем, кто заплатить не может, везет меньше, ведь тэцэкашники бьют военнообязанных не только на улице. Один из офицеров в Киевской области прямо в стенах военкомата регулярно унижал призывников и снимал это на камеру.

В то же время, признает глава полиции, ежедневно фиксируются и факты нападения на самих сотрудников ТЦК. В Виннице неизвестный открыл огонь по группе военных, как только увидел их на пути. Стрелял в "людоловов" и житель Львовской области. В Умани мужчина сам подошел на улице к военкому и ударил его ножом в шею. И это лишь малая часть инцидентов за последние две недели.

Цена лжи

На первый взгляд, создается впечатление, что Киев начал постепенно признавать очевидное. В недавнем видеообращении Зеленский даже легализовал ранее едва ли не запретное в официальном поле слово "бусификация". Впервые озвучив уже известный практически всем украинцам термин, глава режима фактически признал отлов людей.

"Решить проблему" поручили недавно назначенному министру обороны Михаилу Федорову. К слову, его предшественники хоть и признавали произвол ТЦК, но все списывали на частности. Например, Денис Шмыгаль утверждал, что это якобы касается лишь пяти-десяти процентов случаев, а вообще, дескать, украинцы приходят в военкоматы "добровольно".

© AP Photo / Hanna Arhirova Михаил Федоров © AP Photo / Hanna Arhirova Михаил Федоров

Со временем выдавать желаемое за действительное стало совсем трудно. Однако руководство страны не перестало сбрасывать с себя ответственность и выставляет крайними сами ТЦК. Теперь их постоянно критикуют в потоках телемарафона. Так, недавно нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в прямом эфире назвал идиотами тэцэкашников, заталкивающих людей в "бусы".

К тому же мобилизация стала настолько токсичной темой, что от нее стараются дистанцироваться даже отдельные ведомства. Тот же Выговский отметил, что совместно патрулирующие с "людоловами" полицейские в глазах украинцев становятся очевидными соучастниками произвола.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина © AP Photo / Efrem Lukatsky Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины в Киеве, Украина

Последняя надежда

Публично Зеленский, конечно, свалил все на ТЦК. Однако в том же наказе Федорову потребовал как минимум не сбавлять темпы пополнения ВСУ: нужны "более масштабные изменения", которые "будут гарантировать больше возможностей" для украинской армии. Одно, кстати, уже применили.

С февраля вступили в силу новые правила бронирования — если раньше через приложение на телефоне оформить бронь можно было менее чем за сутки, то теперь процесс растянули до трех дней.

У некоторых уже сгорают временные брони, и, скорее всего, этих людей мобилизуют. Как пишет "Страна.ua", уже есть случаи, когда явку в военкомат назначают всего через два дня после сгорания брони, а оформить ее так же быстро, как раньше, не получится.

© Соцсети Кадр видео принудительной мобилизации в Одессе, Украина © Соцсети Кадр видео принудительной мобилизации в Одессе, Украина

Кроме того, изменился размер "проходных" зарплат до 21 617,5 гривен (501 долларов). Все, кто получает меньше, лишаются привилегии. Таким образом, призывной контингент увеличится автоматически.

К тому же медкомиссии все чаще закрывают глаза на серьезные медицинские основания для отсрочки и "белого билета".

"Мужчин забирают на улице ТЦК и без реальной ВВК (военно-врачебной комиссии. — Прим. ред.) направляют сразу в часть всех как подходящих, где у них начинается базовая военная подготовка. Из последних перлов, пригодных, по версии ВВК: в ТЦК — два человека с шизофренией, которые на психотропной терапии годами; мужчина с опухолью мозга; мужчина с деформирующим остеоартрозом III степени", — перечисляет руководитель медицинской службы отдельного штурмового батальона ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Украинский военнослужащий © AP Photo / Evgeniy Maloletka Украинский военнослужащий

Как следствие, растет дезертирство. Из тридцати тысяч ежемесячного пополнения, по словам Михайловой, двадцать тысяч уходят в самоволку.

Власти же делают ставку еще и на подписавших молодежный контракт украинцев от 18 до 24 лет. Секретарь комитета Рады по вопросам обороны Роман Костенко заявил, что сразу после окончания срока службы их могут тут же мобилизовать — вопреки всем обещаниям.