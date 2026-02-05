https://ria.ru/20260205/zelenskij-2072580769.html
Зеленский заявил, что новые встречи по Украине могут пройти в США
Зеленский заявил, что новые встречи по Украине могут пройти в США - РИА Новости, 06.02.2026
Зеленский заявил, что новые встречи по Украине могут пройти в США
Владимир Зеленский утверждает, что новые встречи по урегулированию конфликта на Украине могут пройти в США. РИА Новости, 06.02.2026
в мире
украина
сша
абу-даби
владимир зеленский
мирный план сша по украине
украина
сша
абу-даби
Зеленский заявил, что новые встречи по Украине могут пройти в США
