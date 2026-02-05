Зеленский занижает потери ВСУ для обмана Запада, считают в Госдуме

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости объяснил, что Владимир Зеленский, оценивший потери ВСУ в 55 тысяч человек, сознательно занижает эту цифру, чтобы обмануть западное сообщество, выставляя себя "успешным полководцем на коне".

Ранее Зеленский , вопреки различным оценкам, сказал, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.

"Зеленский врет и не краснеет. Он сознательно занижает число потерь для обмана западного сообщества, которое по-прежнему видит в нем победителя в российско-украинском конфликте. С другой стороны, это уловка, чтобы выглядеть представительно на переговорах", - сказал Белик

По его словам, Зеленский сознательно врет о потерях украинских сил, пытаясь выставить себя "успешным полководцем на коне".

"Впрочем, можно обмануть западное сообщество. Можно даже обмануть собственный народ, но невозможно обмануть факты", - сказал депутат.