https://ria.ru/20260205/zelenskij-2072400597.html
Зеленский занижает потери ВСУ для обмана Запада, считают в Госдуме
Зеленский занижает потери ВСУ для обмана Запада, считают в Госдуме - РИА Новости, 05.02.2026
Зеленский занижает потери ВСУ для обмана Запада, считают в Госдуме
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости объяснил, что Владимир Зеленский, оценивший потери... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:16:00+03:00
2026-02-05T11:16:00+03:00
2026-02-05T11:17:00+03:00
в мире
украина
севастополь
херсонская область
владимир зеленский
дмитрий белик
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_ca0eaf08183a43e48876a6ddaaa36a65.jpg
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072373556.html
https://ria.ru/20260205/ukraina-2072358831.html
украина
севастополь
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003842_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_e1966e085a43114cb8eea9f5e577b638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, севастополь, херсонская область , владимир зеленский, дмитрий белик, владимир сальдо, вооруженные силы украины, госдума рф
В мире, Украина, Севастополь, Херсонская область , Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
Зеленский занижает потери ВСУ для обмана Запада, считают в Госдуме
Белик: Зеленский сознательно занижает потери ВСУ, чтобы обмануть Запад
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости объяснил, что Владимир Зеленский, оценивший потери ВСУ в 55 тысяч человек, сознательно занижает эту цифру, чтобы обмануть западное сообщество, выставляя себя "успешным полководцем на коне".
Ранее Зеленский
, вопреки различным оценкам, сказал, что Украина
с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
"Зеленский врет и не краснеет. Он сознательно занижает число потерь для обмана западного сообщества, которое по-прежнему видит в нем победителя в российско-украинском конфликте. С другой стороны, это уловка, чтобы выглядеть представительно на переговорах", - сказал Белик
.
По его словам, Зеленский сознательно врет о потерях украинских сил, пытаясь выставить себя "успешным полководцем на коне".
"Впрочем, можно обмануть западное сообщество. Можно даже обмануть собственный народ, но невозможно обмануть факты", - сказал депутат.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ
. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
предполагал, что Киев
скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям.
Кроме того, в августе российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.