Зеленский занижает потери ВСУ для обмана Запада, считают в Госдуме - РИА Новости, 05.02.2026
11:16 05.02.2026 (обновлено: 11:17 05.02.2026)
Зеленский занижает потери ВСУ для обмана Запада, считают в Госдуме
Зеленский занижает потери ВСУ для обмана Запада, считают в Госдуме
в мире, украина, севастополь, херсонская область , владимир зеленский, дмитрий белик, владимир сальдо, вооруженные силы украины, госдума рф
В мире, Украина, Севастополь, Херсонская область , Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости объяснил, что Владимир Зеленский, оценивший потери ВСУ в 55 тысяч человек, сознательно занижает эту цифру, чтобы обмануть западное сообщество, выставляя себя "успешным полководцем на коне".
Ранее Зеленский, вопреки различным оценкам, сказал, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
"Зеленский врет и не краснеет. Он сознательно занижает число потерь для обмана западного сообщества, которое по-прежнему видит в нем победителя в российско-украинском конфликте. С другой стороны, это уловка, чтобы выглядеть представительно на переговорах", - сказал Белик.
По его словам, Зеленский сознательно врет о потерях украинских сил, пытаясь выставить себя "успешным полководцем на коне".
"Впрочем, можно обмануть западное сообщество. Можно даже обмануть собственный народ, но невозможно обмануть факты", - сказал депутат.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предполагал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям.
Кроме того, в августе российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.
В миреУкраинаСевастопольХерсонская областьВладимир ЗеленскийДмитрий БеликВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныГосдума РФ
 
 
