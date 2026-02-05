Рейтинг@Mail.ru
Лавров предположил, сколько Запад потратил на перевороты на Украине - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/zapad-2072539006.html
Лавров предположил, сколько Запад потратил на перевороты на Украине
Лавров предположил, сколько Запад потратил на перевороты на Украине - РИА Новости, 05.02.2026
Лавров предположил, сколько Запад потратил на перевороты на Украине
Запад потратил миллиарды долларов на перевороты на Украине, Россия "обожглась" на своем доверии к тем, кто клялся, что расширения НАТО на восток не будет,... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:19:00+03:00
2026-02-05T18:19:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
виктория нуланд
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_46e18c9258ec19a81a8009f4b87b0981.jpg
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072534864.html
https://ria.ru/20260205/lavrov-2072529462.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068984975_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10e264e74dd84cfe6f1aa164c550a0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, виктория нуланд, нато
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Виктория Нуланд, НАТО
Лавров предположил, сколько Запад потратил на перевороты на Украине

Лавров: Запад потратил на перевороты на Украине миллиарды долларов

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Запад потратил миллиарды долларов на перевороты на Украине, Россия "обожглась" на своем доверии к тем, кто клялся, что расширения НАТО на восток не будет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Украину они (Запад - ред.), как у нас говорят, "пасли" с 1990-х годов. Потратили миллиарды долларов. Бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не так давно призналась, что непосредственно подготовка госпереворота в феврале 2014 года стоила 5 миллиардов долларов", - сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника,
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Европа пытается сорвать переговоры по Украине, заявил Лавров
Вчера, 18:04
Министр также выразил уверенность, что общая цифра расходов, потраченных Западом на Украину с момента обретения ею независимости, в несколько раз больше.
Лавров напомнил, что Украина стала независимой на основе Декларации о государственном суверенитете, согласно которой она всегда будет нейтральной, безъядерной и внеблоковой страной.
"Мы, когда в 1991 году признавали независимость Украины, признавали именно такое государство - внеблоковое, нейтральное и безъядерное. Поэтому у нас сейчас абсолютно чистая совесть", - подчеркнул Лавров.
Глава российского дипведомства напомнил, что внеблоковый, нейтральный статус Украины тогда признали все страны, включая Запад. Однако потом Запад стал делать из этой страны то, что ему казалось нужным, а не то, что было записано в Декларации о независимости, а обещание не расширять НАТО на восток было перечеркнуто.
"Мы совершенно точно "обожглись" на нашем доверии к людям, которые клялись, что не будет расширения НАТО на Восток, ущемления России, что у нас будет общее пространство от Лиссабона до Владивостока и весь этот огромный континент будет континентом мира, безопасности", - заключил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров раскритиковал план ответа Запада по Украине
Вчера, 17:43
 
В миреУкраинаРоссияСШАСергей ЛавровВиктория НуландНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала