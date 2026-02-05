Лавров предположил, сколько Запад потратил на перевороты на Украине

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Запад потратил миллиарды долларов на перевороты на Украине, Россия "обожглась" на своем доверии к тем, кто клялся, что расширения НАТО на восток не будет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Украину они (Запад - ред.), как у нас говорят, "пасли" с 1990-х годов. Потратили миллиарды долларов. Бывшая заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд не так давно призналась, что непосредственно подготовка госпереворота в феврале 2014 года стоила 5 миллиардов долларов", - сказал Лавров в интервью Рику Санчесу для телеканала RT ко Дню дипломатического работника,

Министр также выразил уверенность, что общая цифра расходов, потраченных Западом на Украину с момента обретения ею независимости, в несколько раз больше.

Лавров напомнил, что Украина стала независимой на основе Декларации о государственном суверенитете, согласно которой она всегда будет нейтральной, безъядерной и внеблоковой страной.

"Мы, когда в 1991 году признавали независимость Украины, признавали именно такое государство - внеблоковое, нейтральное и безъядерное. Поэтому у нас сейчас абсолютно чистая совесть", - подчеркнул Лавров.

Глава российского дипведомства напомнил, что внеблоковый, нейтральный статус Украины тогда признали все страны, включая Запад. Однако потом Запад стал делать из этой страны то, что ему казалось нужным, а не то, что было записано в Декларации о независимости, а обещание не расширять НАТО на восток было перечеркнуто.