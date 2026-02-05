ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия "Южной" группировки

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли до 125 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что потери противника составили до 125 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.