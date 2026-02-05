https://ria.ru/20260205/yug-2072414908.html
ВСУ потеряли до 125 военных в зоне действия "Южной" группировки
ВСУ потеряли до 125 военных, четыре боевые бронированные машины за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:08:00+03:00
