В Совете при президенте русский язык назвали мостом для всех народов страны

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Члены Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Константин Деревянко и Влад Маленко Члены Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Константин Деревянко и Влад Маленко назвали укрепление позиций русского языка стратегической задачей.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития и поддержки русского языка как государственного и языков народов России, он опубликован на сайте Кремля.

"Русский язык становится сквозной темой системы образования и просвещения", – сказал газете ВЗГЛЯД председатель союза развития языковой и информационной культуры "Родное слово", зампредседателя Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Константин Деревянко.

Он отметил, что русский язык является ключом к освоению школьной программы, однако в настоящее время наблюдаются некоторые проблемы в этой области.

"Снижения речевой культуры среди подрастающего поколения в связи с активным расширением новых способов коммуникации и потребления контента становится общемировой тенденцией", – отметил собеседник издания. Он подчеркнул, что в настоящее время стоит задача повысить профессиональные качества специалистов по русскому языку и общие знания о нем у россиян.

Как отметил Деревянко, русский язык является определяющим фактором формирования гражданской и цивилизационной идентичности, обеспечения национальной безопасности. По его оценкам, поручения Владимира Путина в Год единства народов России – "последовательный шаг, раскрывающий положения Основ государственной языковой политики в конкретных решениях".

"Русский является языком межнационального общения в нашей стране. Укрепление его позиций не только за рубежом, но и внутри нашего государства – это стратегическая задача, направленная на укрепление нашего суверенитета, в том числе и экономического", – считает член президентского совета.

Схожей точки зрения придерживается Влад Маленко, поэт, заслуженный деятель искусств России, член Совета при президенте России по поддержке русского языка и языков народов России, член правления Союза Писателей РФ.