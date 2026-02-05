https://ria.ru/20260205/yaroslavl-2072458787.html
Ярославский губернатор объявил о повышении выплаты для контрактников
Ярославский губернатор объявил о повышении выплаты для контрактников - РИА Новости, 05.02.2026
Ярославский губернатор объявил о повышении выплаты для контрактников
Размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с министерством обороны РФ, увеличен в Ярославской области, теперь бойцы будут получать... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T14:14:00+03:00
2026-02-05T14:14:00+03:00
2026-02-05T14:14:00+03:00
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979253024_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7b9d879f53b09f4fba13c640b90fb09.jpg
https://ria.ru/20260103/muzei-2066124186.html
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979253024_69:0:1206:853_1920x0_80_0_0_b2e24e3357de9fddbef51b15ac08fcf6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев
Ярославский губернатор объявил о повышении выплаты для контрактников
Ярославский губернатор Евраев объявил о повышении выплаты для контрактников
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с министерством обороны РФ, увеличен в Ярославской области, теперь бойцы будут получать 1,6 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"В Ярославской области увеличен размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Министерством обороны. Теперь бойцы, которые отправятся в зону специальной военной операции, получат 1,6 миллиона рублей", - написал Евраев в своем канале в Мах.
Глава региона подчеркнул, что правительство Ярославской области создало и продолжает развивать одну из самых сильных систем поддержки для бойцов СВО и их семей. По его словам, семьи контрактников освобождены от платы за питание в школах и детских садах, от транспортного налога, имеют первоочередное право на получение соцуслуг и широкий пакет других льгот.
"Для самих бойцов предусмотрены медицинская реабилитация и серьезные выплаты в случае ранения. Мы обеспечиваем военнослужащих всем необходимым, а также оказываем постоянную гуманитарную помощь новым и приграничным регионам", - рассказал губернатор.