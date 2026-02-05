Ярославский губернатор объявил о повышении выплаты для контрактников

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с министерством обороны РФ, увеличен в Ярославской области, теперь бойцы будут получать 1,6 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"В Ярославской области увеличен размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Министерством обороны. Теперь бойцы, которые отправятся в зону специальной военной операции, получат 1,6 миллиона рублей", - написал Евраев в своем канале в Мах.

Глава региона подчеркнул, что правительство Ярославской области создало и продолжает развивать одну из самых сильных систем поддержки для бойцов СВО и их семей. По его словам, семьи контрактников освобождены от платы за питание в школах и детских садах, от транспортного налога, имеют первоочередное право на получение соцуслуг и широкий пакет других льгот.