Ярославский губернатор объявил о повышении выплаты для контрактников
Ярославская область
 
14:14 05.02.2026
Ярославский губернатор объявил о повышении выплаты для контрактников
Размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с министерством обороны РФ, увеличен в Ярославской области, теперь бойцы будут получать
Ярославский губернатор объявил о повышении выплаты для контрактников

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 фев – РИА Новости. Размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с министерством обороны РФ, увеличен в Ярославской области, теперь бойцы будут получать 1,6 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
"В Ярославской области увеличен размер единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Министерством обороны. Теперь бойцы, которые отправятся в зону специальной военной операции, получат 1,6 миллиона рублей", - написал Евраев в своем канале в Мах.
Глава региона подчеркнул, что правительство Ярославской области создало и продолжает развивать одну из самых сильных систем поддержки для бойцов СВО и их семей. По его словам, семьи контрактников освобождены от платы за питание в школах и детских садах, от транспортного налога, имеют первоочередное право на получение соцуслуг и широкий пакет других льгот.
"Для самих бойцов предусмотрены медицинская реабилитация и серьезные выплаты в случае ранения. Мы обеспечиваем военнослужащих всем необходимым, а также оказываем постоянную гуманитарную помощь новым и приграничным регионам", - рассказал губернатор.
Музеи, театры Ярославской области приняли 20 тыс бойцов СВО с членами семей
3 января, 01:02
Музеи, театры Ярославской области приняли 20 тыс бойцов СВО с членами семей
