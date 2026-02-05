Рейтинг@Mail.ru
В Ереване торговцы ярмарки "Россия молл" вышли на акцию протеста
11:33 05.02.2026
В Ереване торговцы ярмарки "Россия молл" вышли на акцию протеста
в мире
ереван
ереван
в мире, ереван
В мире, Ереван
ЕРЕВАН, 5 фев – РИА Новости. Торговцы ереванской ярмарки "Россия молл" проводят акцию протеста из-за решения собственников выселить их с территории торгового центра, передает корреспондент РИА Новости.
Ярмарка была создана на месте кинотеатра "Россия". Она принадлежит семье депутата парламента от правящей партии "Гражданский договор" Хачатура Сукиасяна.
Один из участников акции сообщил журналистам, что их павильоны хотят передать известным брендам. При этом, торговцы утверждают, что у них есть долгосрочные контракты с торговым центром.
В компании, являющейся собственником ярмарки, сообщили онлайн-изданию news.am, что торговцев на первом этаже в соответствии с законом предупредили за два месяца, а некоторым из них предложили работать на свободных площадях ярмарки. Отмечается, что на первом этаже будет проведен ремонт.
ААЦ обвинила власти Армении в нарушении прав человека
