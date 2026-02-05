В Ереване торговцы ярмарки "Россия молл" вышли на акцию протеста

ЕРЕВАН, 5 фев – РИА Новости. Торговцы ереванской ярмарки "Россия молл" проводят акцию протеста из-за решения собственников выселить их с территории торгового центра, передает корреспондент РИА Новости.

Ярмарка была создана на месте кинотеатра "Россия". Она принадлежит семье депутата парламента от правящей партии "Гражданский договор" Хачатура Сукиасяна.

Один из участников акции сообщил журналистам, что их павильоны хотят передать известным брендам. При этом, торговцы утверждают, что у них есть долгосрочные контракты с торговым центром.