От снегопадов в Японии с конца января погибли 38 человек
От снегопадов в Японии с конца января погибли 38 человек - РИА Новости, 05.02.2026
От снегопадов в Японии с конца января погибли 38 человек
От серии снегопадов, обрушившихся на Японию, с 20 января погибли 38 человек, следует из статистики главного пожарного управления страны, с которой ознакомилось... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T05:41:00+03:00
2026-02-05T05:41:00+03:00
2026-02-05T05:42:00+03:00
2026
