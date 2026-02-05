https://ria.ru/20260205/yandeks-2072555502.html
"Яндекс Путешествия" прокомментировали отключение продажи номеров отелями
российский союз туриндустрии (рст)
экономика
Российский союз туриндустрии (РСТ), Экономика
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. "Яндекс Путешествия" объяснили повышение комиссии, из-за которого ряд крупных гостиниц отключили продажу номеров через сервис, растущими издержками на развитие - оно было первым за три года, при этом на сервисе остается еще более миллиона предложений для проживания в разных регионах, сообщил РИА Новости руководитель "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон.
Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ)
сообщил, что крупные российские гостиницы с совокупным номерным фондом в 50 тысяч отключили продажу номеров через "Яндекс Путешествия". Причиной такого решения стало повышение базовой комиссии сервисом с 1 февраля с 15% до 17%.
"В декабре прошлого года мы предупредили отели, что с 1 февраля базовая комиссия увеличится на 2 процентных пункта. Это связано с растущими издержками на развитие и поддержание сервиса, чтобы в условиях удорожания инфраструктуры он мог бесперебойно обеспечивать отели заказами. Отметим, что это первое изменение комиссии за три года", - сообщил Абрамзон.
Он выразил сожаление, что некоторые отели решили приостановить сотрудничество. "Тем не менее мы всегда открыты к переговорам. В сервисе остается более миллиона предложений для проживания в разных регионах, которые подходят под любые запросы путешественников", - добавил руководитель "Яндекс Путешествий".