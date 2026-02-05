Трамп хочет контролировать все Западное полушарие, считает Яковенко

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает важным расширение прямого контроля США не только на всю Северную Америку, но и на все Западное полушарие, высказал мнение в статье для сайта ria.ru заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Национальная территория, а с ней и ресурсы вновь имеют значение. Для Трампа важен прямой контроль, включая территориально-политическое расширение Америки до размеров всей Северной Америки, а лучше — Западного полушария. Больше ни во что он не верит", - написал он в статье.
"Все объединения для Трампа — анафема, он хочет с каждой страной иметь дело напрямую. Запад как политическое сообщество разрушается транзакционной логикой Трампа. Ультралиберализм европейских элит враждебен его консервативному мироощущению", - указал также он.
