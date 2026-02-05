Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет контролировать все Западное полушарие, считает Яковенко - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка супертега - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
РИА Новости Аналитика
 
12:01 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/yakovenko-2072411282.html
Трамп хочет контролировать все Западное полушарие, считает Яковенко
Трамп хочет контролировать все Западное полушарие, считает Яковенко - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп хочет контролировать все Западное полушарие, считает Яковенко
Президент США Дональд Трамп считает важным расширение прямого контроля США не только на всю Северную Америку, но и на все Западное полушарие, высказал мнение в... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:01:00+03:00
2026-02-05T12:01:00+03:00
риа новости аналитика
в мире
сша
северная америка
россия
дональд трамп
александр яковенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811702_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_c5e78668ca228a08f9883b1a5a7eac62.jpg
https://ria.ru/20260128/tramp-2070764071.html
сша
северная америка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023811702_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_9fe1b5a2ab80e722e240c6cb0efd863e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, северная америка, россия, дональд трамп, александр яковенко
РИА Новости Аналитика, В мире, США, Северная Америка, Россия, Дональд Трамп, Александр Яковенко
Трамп хочет контролировать все Западное полушарие, считает Яковенко

Яковенко: Трамп хочет, чтобы США прямо контролировали все Западное полушарие

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает важным расширение прямого контроля США не только на всю Северную Америку, но и на все Западное полушарие, высказал мнение в статье для сайта ria.ru заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Национальная территория, а с ней и ресурсы вновь имеют значение. Для Трампа важен прямой контроль, включая территориально-политическое расширение Америки до размеров всей Северной Америки, а лучше — Западного полушария. Больше ни во что он не верит", - написал он в статье.
По оценке Яковенко, Трамп выводит США из рамок послевоенного миропорядка и направляет в сторону великодержавности, используя доступные инструменты. Сюда входят силовые и санкционные меры, а также контроль доступа к американскому рынку.
"Все объединения для Трампа — анафема, он хочет с каждой страной иметь дело напрямую. Запад как политическое сообщество разрушается транзакционной логикой Трампа. Ультралиберализм европейских элит враждебен его консервативному мироощущению", - указал также он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Золотое ускорение Трампа
28 января, 14:19
 
РИА Новости АналитикаВ миреСШАСеверная АмерикаРоссияДональд ТрампАлександр Яковенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала