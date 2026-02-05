Рейтинг@Mail.ru
В Киеве второй раз за ночь прогремел взрыв - РИА Новости, 05.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 05.02.2026
В Киеве второй раз за ночь прогремел взрыв
В Киеве второй раз за ночь прогремел взрыв - РИА Новости, 05.02.2026
В Киеве второй раз за ночь прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в в Киеве второй раз за ночь на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Киев
В Киеве второй раз за ночь прогремел взрыв

В Киеве второй раз за ночь на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

Работа ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Взрыв прозвучал в в Киеве второй раз за ночь на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал уже сообщал о взрыве в украинской столице.
Киеве был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве звучит сигнал воздушной тревоги.
Пожарные на Украине
В Сумах второй раз за ночь прогремели взрывы
© 2026 МИА «Россия сегодня»
