В Киеве второй раз за ночь прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в в Киеве второй раз за ночь на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.02.2026
В Киеве второй раз за ночь на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв