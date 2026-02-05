https://ria.ru/20260205/vzryv-2072351219.html
В Сумах второй раз за ночь прогремели взрывы
Взрывы в Сумах на севере Украины прозвучали второй раз за ночь на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 05.02.2026
В Сумах второй раз за ночь на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы