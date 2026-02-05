https://ria.ru/20260205/vzryv-2072339581.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 05.02.2026
