https://ria.ru/20260205/vvs-2072348999.html
ВВС США не смогли отчитаться о госсобственности, переданной подрядчикам
ВВС США не смогли отчитаться о госсобственности, переданной подрядчикам - РИА Новости, 05.02.2026
ВВС США не смогли отчитаться о госсобственности, переданной подрядчикам
ВВС США по итогам 2024 финансового года не смогли отчитаться о госсобственности, переданной подрядчикам, следует из отчета счетной палаты США (GAO), имеющегося... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T02:52:00+03:00
2026-02-05T02:52:00+03:00
2026-02-05T02:52:00+03:00
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070934003_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_b1c3809fb209294842b49619aefb01cd.jpg
https://ria.ru/20260204/dron-2072083145.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2070934003_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcfa877da0f3124dfa3b26f186918be4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша
ВВС США не смогли отчитаться о госсобственности, переданной подрядчикам
РИА Новости: ВВС США не отчитались о переданной подрядчикам госсобственности
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. ВВС США по итогам 2024 финансового года не смогли отчитаться о госсобственности, переданной подрядчикам, следует из отчета счетной палаты США (GAO), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Министерство обороны (ныне - министерство войны - ред.) не смогло точно учесть государственное имущество, находящееся у подрядчиков. Часть оборудования общего назначения на сумму 118,4 миллиарда долларов, о котором ВВС отчитались в 2024 финансовом году, находилась у подрядных компаний", - говорится в отчете.
Отмечается, что в одной из систем учета около трети позиций выборки числились в базе данных, однако фактически не были обнаружены на объектах подрядчиков.