ВВС США не смогли отчитаться о госсобственности, переданной подрядчикам

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. ВВС США по итогам 2024 финансового года не смогли отчитаться о госсобственности, переданной подрядчикам, следует из отчета счетной палаты США (GAO), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Министерство обороны (ныне - министерство войны - ред.) не смогло точно учесть государственное имущество, находящееся у подрядчиков. Часть оборудования общего назначения на сумму 118,4 миллиарда долларов, о котором ВВС отчитались в 2024 финансовом году, находилась у подрядных компаний", - говорится в отчете.