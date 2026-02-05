https://ria.ru/20260205/vulkan-2072356424.html
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла почти на десять километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла почти на десять километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 9,8 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T05:15:00+03:00
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 9,8 километра