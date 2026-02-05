Рейтинг@Mail.ru
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла почти на десять километров - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/vulkan-2072356424.html
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла почти на десять километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла почти на десять километров - РИА Новости, 05.02.2026
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла почти на десять километров
Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 9,8 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T05:15:00+03:00
2026-02-05T05:15:00+03:00
происшествия
камчатка
шивелуч
петропавловск-камчатский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966876537_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bd6109f59183a0d12d4881ba43e3d1ff.jpg
https://ria.ru/20260203/vulkan-2071849181.html
камчатка
шивелуч
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966876537_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_82e446ef4c460528f876b0660d72819a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, шивелуч, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатка, Шивелуч, Петропавловск-Камчатский
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла почти на десять километров

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 9,8 километра

© Фото : ИВиС ДВО РАН/Ю.ДемянчукВулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : ИВиС ДВО РАН/Ю.Демянчук
Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 5 фев - РИА Новости. Вулкан Шивелуч на Камчатке произвел очередной мощный пепловый выброс на высоту 9,8 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).
"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 9,8 километра над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 42 километра на север от вулкана", - проинформировали вулканологи в своем Tеlegram-канале.
По данным ученых, выброс произошел в 12.40 по камчатскому времени (03.40 мск). Для авиации установлен "красный" код опасности, что означает угрозу для местных и международных авиаперевозок.
Активное извержение вулкана началось в конце января. Шивелуч расположен в 50 километрах к северу от поселка Ключи и примерно в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке в мае 2017 года - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,5 километра
3 февраля, 08:12
 
ПроисшествияКамчаткаШивелучПетропавловск-Камчатский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала