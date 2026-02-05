Рейтинг@Mail.ru
Клиенты ВТБ удвоили число оплат альтернативными платежными инструментами - РИА Новости, 05.02.2026
14:46 05.02.2026
Клиенты ВТБ удвоили число оплат альтернативными платежными инструментами
втб (банк)
2026
втб (банк)
Клиенты ВТБ удвоили число оплат альтернативными платежными инструментами

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Клиенты ВТБ в 2025 году совершили более 1,4 миллиарда оплат и потратили свыше 1,5 триллиона рублей с помощью альтернативных платежных инструментов - почти в 2 раза больше, чем годом ранее, сообщает банк.
Одним из самых популярных способов альтернативных платежей остаются стикеры. По итогам прошлого года на них пришлось 7,2% от числа оплат, при этом число клиентов, которые активно пользуются стикерами, выросло на 30%. С их помощью они совершили 491 миллион операций на 358 миллиардов рублей - втрое больше, чем в 2024 году.
Уже привычной стала оплата товаров и услуг с помощью СБП. В прошлом году пользователи потратили таким способом 696 миллиардов рублей, совершив 312 миллионов операций (годом ранее – 429 миллиардов рублей и 170 миллионов операций). Оплата по СБП занимает наибольшую среднюю долю среди альтернативных способов оплаты по сумме трат (в 2025 году – 11,1%), но по числу оплат уступает платежным стикерам (4,6%).
В свою очередь, с помощью мобильного приложения, разработанного платежной системой "Мир", клиенты ВТБ в 2025 году совершили 381 миллион операций на сумму 295 миллиардов рублей (в 2024 году – 344 миллиона платежей и 245 миллиардов рублей).
При этом среди клиентов банка растет популярность сервиса ВТБ Pay, запущенного в ноябре 2024 года. В 2025 году с его помощью было оплачено 256 миллионов покупок на 191 миллиард рублей. За прошлый год число клиентов, пользующихся сервисом, выросло в пять раз.
"Мы видим, что альтернативные способы оплаты становятся не просто технологическим трендом, а частью ежедневных финансовых привычек миллионов россиян. Мы продолжим развивать альтернативные платежные инструменты", - привели в банке слова старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина.
Стенд компании VTB - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек
ВТБ (банк)
 
 
