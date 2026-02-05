Рейтинг@Mail.ru
На позициях ВСУ отключаются терминалы Starlink, сообщил источник - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:28 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/vsu-2072578518.html
На позициях ВСУ отключаются терминалы Starlink, сообщил источник
На позициях ВСУ отключаются терминалы Starlink, сообщил источник - РИА Новости, 05.02.2026
На позициях ВСУ отключаются терминалы Starlink, сообщил источник
Терминалы Starlink отключаются на позициях украинских военных, оставляя их без связи, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T23:28:00+03:00
2026-02-05T23:28:00+03:00
в мире
украина
татьяна чорновол
илон маск
михаил федоров
верховная рада украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_bfa9cfd07a45b9a77bab223fe205ac87.jpg
https://ria.ru/20260128/odessa-2070745126.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155223/58/1552235875_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_3f073ba334068f870eea3a4d3a8f7871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, татьяна чорновол, илон маск, михаил федоров, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Татьяна Чорновол, Илон Маск, Михаил Федоров, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
На позициях ВСУ отключаются терминалы Starlink, сообщил источник

Терминалы Starlink отключаются у украинских боевиков

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Терминалы Starlink отключаются на позициях украинских военных, оставляя их без связи, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Бывший депутат Верховной Рады Украины Татьяна Чорновол заявила, что часть позиций ВСУ на передовой осталась без связи из-за введенных Илоном Маском мер против (несанкционированного - ред.) использования спутниковых терминалов "Starlink", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что наиболее резкой критике в связи с этим подвергся министр обороны Украины Михаил Федоров, который инициировал обязательную регистрацию терминалов.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
ВС России уничтожили систему дальней связи ВСУ в Одессе
28 января, 12:49
 
В миреУкраинаТатьяна ЧорноволИлон МаскМихаил ФедоровВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала