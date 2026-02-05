Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 05.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 05.02.2026
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
архангельское
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
шебекино
архангельское
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Украинские беспилотники в четверг атаковали 12 населенных пунктов в пяти приграничных округах Белгородской области, повредив жилые дома, автомобили и инфраструктуру, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино в результате удара дрона по многоквартирному дому повреждены балкон и внутренняя отделка... В селе Архангельское Шебекинского округа беспилотник атаковал легковой автомобиль... В селе Зиборовка при детонации дрона повреждена машина. В селе Белянка от удара FPV-дрона загорелось чердачное помещение надворной постройки... В селе Графовка при повторном ударе дрона возле коммерческого объекта загорелась машина", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, в Белгородском округе дрон атаковал частный дом в селе Нечаевка, а в посёлке Разумное повреждена надворная постройка. В Грайворонском округе удары пришлись по городу Грайворон и сёлам Смородино и Новостроевка-Первая, в Волоконовском округе в селе Борисовка повреждено остекление в трёх частных домах. В Валуйском округе в хуторе Леоновка в результате детонации дрона пострадала хозяйственная постройка, уточнил глава области.
