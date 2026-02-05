Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов ВСУ пострадали шесть жителей Белгородской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 05.02.2026 (обновлено: 19:39 05.02.2026)
При атаке дронов ВСУ пострадали шесть жителей Белгородской области
При атаке дронов ВСУ пострадали шесть жителей Белгородской области - РИА Новости, 05.02.2026
При атаке дронов ВСУ пострадали шесть жителей Белгородской области
ВСУ совершили атаку на Шебекинский округ Белгородской области при помощи БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.02.2026
2026
Новости
При атаке дронов ВСУ пострадали шесть жителей Белгородской области

При атаке БПЛА пострадали шесть жителей Шебекинского округа Белгородской области

Последствия атаки ВСУ в белгородском Шебекино
БЕЛГОРОД, 5 фев — РИА Новости. ВСУ совершили атаку на Шебекинский округ Белгородской области при помощи БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пострадали шесть человек", — написал он в Telegram-канале.
Гладков застрел в лифте во время блэкаута в Белгороде
4 февраля, 22:16
Гладков застрял в лифте во время блэкаута в Белгороде
4 февраля, 22:16
— Житель города Шебекино получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки при детонации FPV-дрона. Мужчину доставили в городскую больницу.
Последствия атаки ВСУ в белгородском Шебекино
— В селе Графовка беспилотник атаковал автомобиль, пострадали четыре человека. Женщину и двоих мужчин увезли в местную амбулаторию, им диагностировали осколочные ранения плеча и грудной клетки. После оказания помощи их переведут на лечение в Белгород.
— Четвертого пострадавшего, которому осколками повредило грудную клетку и ноги, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.
— Туда же с осколочным ранением спины увезли еще одного жителя села, пострадавшего на парковке коммерческого объекта.
В пяти муниципалитетах повреждения получили автомобили и здания. В селе Смородино Грайворонского округа также перебита линия электропередачи.
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области
Вчера, 19:03
ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в Белгородской области
Вчера, 19:03
ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных и других регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
