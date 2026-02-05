При атаке дронов ВСУ пострадали шесть жителей Белгородской области

БЕЛГОРОД, 5 фев — РИА Новости. ВСУ совершили атаку на Шебекинский округ Белгородской области при помощи БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

— Четвертого пострадавшего, которому осколками повредило грудную клетку и ноги, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.

— Туда же с осколочным ранением спины увезли еще одного жителя села, пострадавшего на парковке коммерческого объекта.