При атаке дронов ВСУ пострадали шесть жителей Белгородской области

БЕЛГОРОД, 5 фев — РИА Новости. ВСУ совершили атаку на Шебекинский округ Белгородской области при помощи БПЛА, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пострадали шесть человек", — написал он в Telegram-канале.
4 февраля, 22:16
— Житель города Шебекино получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение грудной клетки при детонации FPV-дрона. Мужчину доставили в городскую больницу.
— В селе Графовка беспилотник атаковал автомобиль, пострадали четыре человека. Женщину и двоих мужчин увезли в местную амбулаторию, им диагностировали осколочные ранения плеча и грудной клетки. После оказания помощи их переведут на лечение в Белгород.
— Четвертого пострадавшего, которому осколками повредило грудную клетку и ноги, бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ.
— Туда же с осколочным ранением спины увезли еще одного жителя села, пострадавшего на парковке коммерческого объекта.
В пяти муниципалитетах повреждения получили автомобили и здания. В селе Смородино Грайворонского округа также перебита линия электропередачи.
