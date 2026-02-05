Рейтинг@Mail.ru
Зеленский занижает потери ВСУ в разы, заявил Картаполов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 05.02.2026
Зеленский занижает потери ВСУ в разы, заявил Картаполов
Потери ВСУ составляют минимум тысячу человек в день, Владимир Зеленский занижает потери в разы, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей... РИА Новости, 05.02.2026
Зеленский занижает потери ВСУ в разы, заявил Картаполов

РИА Новости: потери ВСУ составляют минимум тысячу человек в день

Андрей Картаполов
Андрей Картаполов. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Потери ВСУ составляют минимум тысячу человек в день, Владимир Зеленский занижает потери в разы, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Ранее Зеленский, вопреки различным оценкам, сказал, что Украина с февраля 2022 года потеряла якобы 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных, а "большое количество человек" числятся пропавшими без вести.
"Он в разы это все занижает, у них потери тысяча человек в день минимум, а то и полторы, вот и считайте, сколько они потеряли", - сказал Картаполов.
Он отметил, что Зеленский занижает потери, чтоб хоть как-то поддержать дух своих военных.
Зеленский занизил потери ВСУ с февраля 2022 года
