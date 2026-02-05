https://ria.ru/20260205/vsu-2072507424.html
Зеленский занижает потери ВСУ в разы, заявил Картаполов
Зеленский занижает потери ВСУ в разы, заявил Картаполов - РИА Новости, 05.02.2026
Зеленский занижает потери ВСУ в разы, заявил Картаполов
Потери ВСУ составляют минимум тысячу человек в день, Владимир Зеленский занижает потери в разы, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей... РИА Новости, 05.02.2026
украина
Зеленский занижает потери ВСУ в разы, заявил Картаполов
РИА Новости: потери ВСУ составляют минимум тысячу человек в день