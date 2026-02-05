ВСУ атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 5 фев - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 120 беспилотниками 13 муниципалитетов Белгородской области, 15 мирных жителей обратились за медицинской помощью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 52 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 22 снаряда, 78 БПЛА сбиты и подавлены. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 13 частных домовладениях, коммерческом объекте, предприятии, объекте инфраструктуры и 19 транспортных средствах.
"В Грайворонском округе… выпущено 10 боеприпасов в ходе двух обстрелов и произведены атаки 25 беспилотников, семь из которых сбиты. За день в округе ранены семь мирных жителей. В селе Глотово в результате детонации беспилотника на территории частного дома пострадал мужчина. В тяжёлом состоянии он госпитализирован... Вчера за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший в результате атаки БПЛА в селе Мокрая Орловка 3 февраля", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский округ подвергся ракетному обстрелу с применением шести боеприпасов и атакам 24 БПЛА, 20 из которых подавлены и сбиты, ранены двое мужчин и 17-летний юноша, Борисовский и Валуйский округа атакованы 11 беспилотниками, девять из которых сбиты и подавлены. По словам главы области, над Белгородом, Корочанским, Новооскольским, Чернянским и Яковлевским округами сбиты девять беспилотников, по Краснояружскому округу выпущено шесть боеприпасов и нанесены удары 18 беспилотников, девять из которых подавлены и сбиты, ранен мужчина.
В Ракитянском округе посёлок Ракитное атакован тремя беспилотниками, два из которых сбиты, пострадали мужчина и двое его детей, по Волоконовскому и Шебекинскому округам произведены атаки 30 дронов, 24 из которых сбиты и подавлены, уточнил губернатор.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
