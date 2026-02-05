ВСУ атаковали Белгородскую область 120 беспилотниками за сутки

В Ракитянском округе посёлок Ракитное атакован тремя беспилотниками, два из которых сбиты, пострадали мужчина и двое его детей, по Волоконовскому и Шебекинскому округам произведены атаки 30 дронов, 24 из которых сбиты и подавлены, уточнил губернатор.