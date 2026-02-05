МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. ВСУ платят наемникам зарплату в гривнах, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик подразделения "Специальная латинская бригада" (СЛБ) в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил в ответ на вопрос пользователя о способах осуществления выплат, что гонорары ВСУ платят не в долларах и не в криптовалютах, а в "местной валюте, гривнах".
Стоимость гривны падает, а в начале января официальный курс доллара на Украине впервые в истории превысил отметку в 43 гривны.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.