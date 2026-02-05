https://ria.ru/20260205/vstrecha-2072558393.html
Мишустин встретился с Лулой да Силвой
Мишустин встретился с Лулой да Силвой - РИА Новости, 05.02.2026
Мишустин встретился с Лулой да Силвой
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в Бразилию встретился с президентом страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T20:05:00+03:00
2026-02-05T20:05:00+03:00
2026-02-05T20:05:00+03:00
в мире
бразилиа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064391493_0:160:2930:1808_1920x0_80_0_0_f8b4580b5408cf16fbde1f822c2f3385.jpg
https://ria.ru/20260205/braziliya-2072524213.html
бразилиа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064391493_12:0:2741:2047_1920x0_80_0_0_9b490261c8314f390fd8aedc20c56150.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилиа
Мишустин встретился с Лулой да Силвой
Мишустин встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой