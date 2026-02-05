Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о договоренности о следующей встрече с Россией по Украине
16:17 05.02.2026 (обновлено: 16:23 05.02.2026)
Зеленский заявил о договоренности о следующей встрече с Россией по Украине
Владимир Зеленский утверждает, что в ближайшее время будет следующая встреча с Россией по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 05.02.2026
россия, украина, владимир зеленский, абу-даби
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Абу-Даби
Зеленский заявил о договоренности о следующей встрече с Россией по Украине

Зеленский заявил о следующей встрече с РФ по урегулированию в ближайшее время

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что в ближайшее время будет следующая встреча с Россией по урегулированию конфликта на Украине.
"Касаемо следующей встречи, она будет. Договорились, что следующая встреча будет в ближайшее время", - сказал Зеленский на брифинге, его комментарий приводит украинское издание "Новости.LIVE".
При этом никаких конкретных сроков он не назвал.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января также в столице ОАЭ. Оба раунда проходили в закрытом формате, без прессы.
Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Уиткофф оценил переговоры по Украине в Абу-Даби
РоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАбу-Даби
 
 
