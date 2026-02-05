https://ria.ru/20260205/vstrecha-2072504105.html
Зеленский заявил о договоренности о следующей встрече с Россией по Украине
Владимир Зеленский утверждает, что в ближайшее время будет следующая встреча с Россией по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 05.02.2026
