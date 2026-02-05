https://ria.ru/20260205/vrach-2072512531.html
В Белгородской области при ударе дрона погиб врач-рентгенолог ЦРБ
В Белгородской области при ударе дрона погиб врач-рентгенолог ЦРБ - РИА Новости, 05.02.2026
В Белгородской области при ударе дрона погиб врач-рентгенолог ЦРБ
Врач-рентгенолог местной больницы в Краснояружском округе Белгородской области погиб в среду от удара дрона ВСУ по автомобилю, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 05.02.2026
